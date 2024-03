Stiri pe aceeasi tema

- Partidul REPER a anunțat marți ca excepția de neconstituționalitate ridicata in cadrul unei contestații depuse la Inalta Curte de Casație și Justiție privitor la decizia Biroului Electoral Central de a elimina reprezentantul REPER din BEC a fost reținuta de ICCJ, care a dispus transmiterea spre soluționare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat un plan amplu pentru viitorul Fașiei Gaza dupa posibila dispariție a Hamas, schițand o strategie cuprinzatoare care cuprinde reforme in materie de securitate, guvernanța și educație. Intr-un document obținut de CNN și prezentat cabinetului de securitate…

- Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie, iar PSD si PNL vor merge pe liste comune doar la alegerile europarlamentare si separat la alegerile locale, au anuntat, miercuri, intr-o conferința de presa comuna, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, și premierul Marcel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut vineri armatei sa elaboreze un ”plan combinat” de evacuare a civililor din Rafah si de „distrugere” a combatantilor Hamas din acest oras din sudul Fasiei Gaza, care este si ultimul adapost al populatiei palestiniene refugiate din restul teritoriului dupa…

- Fostul președinte SUA Donald Trump a castigat, marti seara, alegerile primare din interiorul Partidului Republican din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, și astfel și-a marit șansele de a deveni nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Nikki…

- Premierul vietnamez Pham Minh Chinh s-a intalnit, luni, cu premierul Marcel Ciolacu si va avea o intrevedere și cu presedintele Klaus Iohannis. Urmeaza sa fie semnate mai multe documente puse in cadru de un memorandum de cooperare economica si culturala, potrivit anunțurilor facute de Guvern și de Administrația…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a intrat in alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare amenintare pentru Donald Trump in calea nominalizarii pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie, a anuntat inainte cu doua zile de scrutinul din New Hampshire, ca pune capat cursei sale…

- Consiliul Național al PNL – in care ar trebui sa se stabileasca obiectivele și strategia de campanie pentru alegerile din acest an, dar și sa fie validata alianța cu ALDE – a fost amanat de la 27 ianuarie pentru 13 februarie. La limita declanșarii campaniei pentru primul scrutin din acest an: alegerile…