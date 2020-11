Bulgaria își reorganizează spitalele, după un record de 4.000 de infectări zilnice Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus ca fiecare mare spital din tara sa-si creeze o sectie pentru bolnavii de COVID-19, dupa ce miercuri Bulgaria a atins un record de peste 4.000 de infectari zilnice si mai multi pacienti cu simptome severe de COVID-19 nu au fost primiti in spitale, relateaza agentia DPA, preluata de Agerpres. […] The post Bulgaria iși reorganizeaza spitalele, dupa un record de 4.000 de infectari zilnice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

