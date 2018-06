Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia franceza a salutat luni comentariile cancelarului german, Angela Merkel, privind reforma Uniunii Europene si a zonei euro, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Merkel impartaseste obiectivele Frantei "in toate chestiunile privind suveranitatea europeana", inclusiv in problema migratiei,…

- Din zona euro fac parte in prezent 19 state membre ale Uniunii Europene. Ultimele țari admise in zona euro au fost Letonia, in 2014, și Lituania, un an mai tarziu. Bulgaria va avea nevoie de cel puţin trei ani pentru a adera la zona euro, a declarat marţi vicepreşedintele Comisiei Europene,…

- Opozitia mai multor state membre ale UE a impiedicat adoptarea unui acord european ce ar fi permis taxarea marilor societati din sectorul digital. Propunerea a fost initiata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, iar esecul demersului a provocat o reactie energica din partea ministrului francez de…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Din zona euro fac parte in prezent 19 state membre ale Uniunii Europene. Ultimele țari admise in zona euro au fost Letonia, in 2014, și Lituania, un an mai tarziu. Bulgaria va deveni al 20-lea membru al zonei euro, dar nu ar trebui să grăbească acest proces, a afirmat vineri comisarul…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Liderul de la Paris a declarat…