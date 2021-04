Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a luat joi decizia controversata de a relaxa restrictiile legate de pandemia de coronavirus, cu 3 zile inainte de alegerile legislative si intr-un moment in care mortalitatea este la cel mai ridicat nivel, relateaza AFP.

- Biserica ramane pe primul loc in topul increderii romanilor, reiese dintr-un sondaj realizat in perioada 22 – 26 februarie de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala CURS. In plus, gradul de incredere a crescut ușor fața de luna trecuta: cu 1%. Potrivit cercetarii sociologice, 63% dintre romani declara…

- Cinci partide sau coalitii politice ar intra in parlamentul Bulgariei daca in prezent ar avea loc alegeri legislative in aceasta tara, indica un sondaj de opinie realizat de Exacta Research Group, transmite vineri BTA. Coalitia formata din actualul partid aflat la guvernare, GERB, si Uniunea Fortelor…

- Cinci partide sau coalitii politice ar intra in parlamentul Bulgariei daca in prezent ar avea loc alegeri legislative in aceasta tara, indica un sondaj de opinie realizat de Exacta Research Group, transmite vineri BTA, potrivit Agerprees. Coalitia formata din actualul partid aflat la guvernare, GERB,…

- Un sondaj realizat de Avangarde in perioada 15-17 ianuarie indica o creștere a numarului romanilor care declara ca vor sa se vaccineze, a declarat luni, la Antena 3, directorul institutului, Vladimir Ionaș. Sociologul a indicat ca fața de datele din decembrie, cu 5% mai mulți romani sunt siguri…

- INS revizuiește in creștere, la 5,8%, avansul PIB-ului in trimestrul al treilea al anului trecut. La noua luni, economia Romaniei s-a contractat cu 4,5% Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in crestere usoara, la 5,8%, datele referitoare la avansul Produsului intern brut (PIB) in trimestrul…

- Din totalul gospodariilor din Romania, peste trei sferturi, respectiv 78,2%, aveau acces in 2020 la reteaua de internet de acasa, in creṣtere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, conform INS, potrivit Mediafax. Proportia persoanelor de 16-74 ani care au folosit vreodata internetul…