- Bulgaria ar putea expulza doi diplomați ruși pe care procurorii din țara vecina ii suspecteaza de spionaj, a declarat vineri ministrul de Externe de la Sofia, Ekaterina Zaharieva, relateaza agenția Reuters, citata de Mediafax.

- Un angajat al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei FSB a fost ucis in incidentul armat produs joi seara la sediul acestei institutii, in centrul Moscovei, a relatat agentia Interfax, citand FSB, transmit AFP si Reuters, preluat de Agerpres.Potrivit FSB, in incident a fost implicat un singur atacator.Mai…

- Guvernul rus a expulzat un diplomat bulgar ca riposta dupa ce Sofia a refuzat sa acorde viza unui atasat militar al Rusiei ce urma sa fie trimis in post la Sofia, a anuntat joi Ministerul de Externe al Bulgariei, potrivit Reuters, citata de AGERPRES. Ambasadorul Bulgariei la Moscova, Atanas Krastin,…

- ​Bulgaria a refuzat sa acorde viza noului atasat militar propus de Moscova. "Din cauza avizului negativ dat de un organism implicat în procesul de emitere a vizelor pe termen lung pentru diplomati, nu va fi acordata o asemenea viza unui cetatean rus aflat în prezent în Rusia,…

- Ministerul de Externe bulgar a anuntat miercuri ca refuza sa-i acorde viza unui nou atasat militar al ambasadei Rusiei la Sofia, decizie ce vine la o zi dupa expulzarea unui diplomat rus din Bulgaria pentru spionaj, informeaza agentia Reuters. MAE bulgar a precizat ca a luat decizia de a nu-i acorda…

- Bulgaria a ordonat marti unui diplomat rus acuzat de spionaj de parchetul bulgar sa paraseasca teritoriul tarii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In acelasi timp, agentia de presa TASS transmite, citand Ambasada Rusiei din Sofia, ca autoritatile bulgare au declarat persona non-grata un diplomat…