Bulai a făcut sărbătorile cu renii Iulian Bulai a ales sa faca sarbatorile in Norvegia, țara de origine a soției sale, iar in prima zi a anului a transmis internauților urari, aflat intr-o bicicleta inconjurat de zapada. Iubirea lui Bulai pentru Norvegia este veche. Se pare ca inainte de a ajunge parlamentar USR-PLUS și șef al Comisiei de Cultura in Parlamentul […] The post Bulai a facut sarbatorile cu renii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

