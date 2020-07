Bula la frizeria unitatii Bula la frizeria unitatii sta pe un scaun invecinat cu al aceluia pe care statea un ofiter. Vroia sa se tunda pentru permisia de a doua zi. Dupa ce a fost tuns ofiterul e intrebat de frizer: – Sa va dau cu gel si apa de par? – Nu, nu in nici un caz, daca miros asa se gandeste nevasta-mea ca am fost iarasi in bordel! La care Bula: – La mine puteti linistit sa dati si cu gel si cu apa de par, prietena mea nu stie cum miroase intr-un bordel. Articolul Bula la frizeria unitatii apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

