Bugețelul și bugetul paralel Ani de zile am fost bombardat media și prin tot felul de cai despre statul paralel. De cand a disparut Liviu Dragnea din spațiul politic, s-a diluat și sintagma lui atat de draga. Cat de așezata era respectiva expresie in realitate, nu e subiectul scrierii de azi ci un alt paralelism de partid și de stat, pus in aplicare la vedere, pentru toata lumea de catre Cabinetul Ciolacu: guvernarea prin bugetul paralel. Nu e o invenție a acestui Executiv, insa acesta l-a dus pe cele mai inalte culmi de impraștiere a banului public. In vremuri nu demult depașite, guvernele Romaniei s-au infruptat din banii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

