Bugetarii SED LEX vor si ei bani in plus de la stat pentru angajati precum inspectorii fiscali sau vamesii

Stiri pe aceeasi tema

- Numai uitandu-ne la denumirea produsului, ne dam seama care este, de fapt, rostul acestui produs bancar. Astfel, leasing inseamna, prin natura acestui cuvant, a "inchiria". Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce este leasing-ul. Leasingul este un instrument financiar…

- Daca ai un surplus de bani si nu vrei sa-i tii "la ciorap", unde nu fac decat sa se devalorizeze din cauza inflatiei anuale, ai la dispozitie doua dintre cele mai simple metode de a-i face sa se inmulteasca. Ori ii depui intr-un depozit bancar, ori mergi pe mana Guvernului si investesti in titluri de…

- Din 1 septembrie intra in vigoare majorarea cu 20% a alocatiilor pentru copii, aceasta fiind o prima etapa din calendarul de crestere. UPDATE Ministrul Muncii anunta ca alocatiile majorate vor fi platite incepand cu 8 septembrie. "Conform deciziei luate in Guvern, etapele in care…

- Pensiile marite vor ajunge la timp in septembrie, iar la nivelul Postei Romane se pun la punct ultimele detalii, arata ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Vor ajunge la timp! Urmatoarele pensii vor ajunge si marite si la timp. Aud ca strategii PSD sugereaza pregatirea liniei de atac contra…

- Ministrul Sanatatii a oferit o serie de clarificari cu privire la declaratia pe propria raspundere pe care parintii copiilor ce vor incepe scoala trebuie sa o semneze, sustinand ca este vorba de un triaj observational facut de parinti si adus la cunostinta profesorilor. "Exista un set de reguli…

- Putem spune despre aceste doua tipuri de card - cel de credit si cel de debit - ca sunt diferite, dar ambele au, pana la urma, aceleasi functionalitati. Cu ambele poti face cumparaturi, cu ambele poti plati facturi, iar ce difera la acestea este provenienta banilor pe care-i cheltuiesti. Ziare.com…

- Gigantul sud-coreean Samsung Electronics a anuntat ca va opri activitatea ultimei sale fabrici de computere pe care o mai detine in China, relateaza Reuters. Marile companii isi regandesc srategiile de productie si lanturile de aprovizionare pe fondul cresterii costurilor cu forta de munca…

- Ludovic Orban, prezent la centrala de la Cernavoda, a lansat un mesaj de apreciere pentru angajatii care s-au izolat la locul de munca pentru a mentine centrala functionala si a anuntat ca pana in 2030 se vor finaliza investitiile la cele trei reactoare nucleare. "Pentru centrala nucleara…