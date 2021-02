Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile reunite de Mediu ale Parlamentului au avizat pozitiv, joi, bugetul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), cu 25 de voturi "pentru" si 16 "impotriva". Propunerea de buget pentru Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru anul 2021 este de 1,409 miliarde de lei credite bugetare,…

- Bugetul Ministerului Educatiei pe anul 2021 a fost avizat favorabil, joi, fara amendamente, de comisiile parlamentare de specialitate. Au fost 21 de voturi ‘pentru’ si 12 voturi ‘impotriva’. ‘Bugetul Ministerului Educatiei inregistreaza la nivel de proiect o crestere in valoare absoluta de 244 de milioane…

- Bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pentru anul 2021 a fost avizat favorabil, joi, in Comisiile parlamentare reunite pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, cu 17 "pentru" si 11 "impotriva". AGERPRES (V, AS-autor: Marius Tone, editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)…

- Bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a primit, joi, aviz favorabil din partea Comisiilor parlamentare de specialitate reunite, cultura reunite, cu 32 de voturi pentru si 17 impotriva. MEAT are prevazute pentru 2021 credite bugetare de 6,596 miliarde lei si credite de angajament…

- Bugetul Ministerului Energiei a primit, joi, aviz favorabil in comisiile reunite de specialitate, cu 32 voturi "pentru" si 18 "impotriva". Ministerul Energiei are un buget total propus pentru acest an de 1,135 miliarde de lei. AGERPRES/(Autor: Florentina Cernat, editor:…

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru anul 2021 a primit joi aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de specialitate din Parlament. Senatorii si deputatii au avizat bugetul ANSVSA cu 24 de voturi "pentru", 20 "impotriva"…

- Noul ministru al Finantelor spune ca bugetul pe 2021 va fi transmis Parlamentului la inceputul anului viitor. Guvernul nu va majora sau introduce taxe noi Proiectul de buget pentru anul 2021 este in lucru si va fi transmis Parlamentului la inceputul anului viitor, a declarat miercuri ministrul Finantelor…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Au fost 19 voturi pentru si 12 impotriva. Tag-uri Nume: Adrian Oros Agricultura Politica…