Bucurie pentru toţi pensionarii: s-a dat ordin în sistem! Asta e mutarea ce le va aduce venituri mult mai mari Dupa ce in ianuarie 2024 pensiile tuturor romanilor au fost majorate cu 13,8%, in septembrie 2024 se vor plati pensiile recalculate. Important de reținut este faptul ca este pentru prima data cand in același an au loc și o majorare a pensiilor, și o recalculare a acestora. Totusi, recalcularea pensiilor n-ar fi fost posibila fara […] The post Bucurie pentru toti pensionarii: s-a dat ordin in sistem! Asta e mutarea ce le va aduce venituri mult mai mari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

