- Imagini de colecție de la botezul fiului Cristinei Ich și a lui Alex Pițurca au inceput sa ia cu asalt rețelele de socializare. Deși inițial voiau ca evenimentul sa fie ținut secret, parinții lui Noah s-au afișat alaturi de micuțul lor, dezvaluindu-le fanilor ca au ales o locație de vis pentru creștinarea…

- Brigitte Pastrama a ajuns pe perfuzii, la spital, din cauza scandalului pe care l-a avut cu fiul ei, in ultimele cateva zile. Vedeta spune ca presiunile mediatice au facut-o sa clacheze, precum și criticile venite din partea oamenilor care nu ințeleg durerea și epuizarea din sufletul ei.

- Ianis Hagi (21 de ani) a fost luat la pret redus de vicecampioana Scotiei, belgienii de la Genk fiind nevoiti sa scada din pretentii pentru a scapa de el. Afacerea a ramas insa una profitabila pentru Viitorul.

- Ziua Eroilor Neamului a fost marcata, joi, 28 mai, de Ziua Inalțarii la Ceruri a Fiului lui Dumnezeu, in mai multe localitați din județul Bacau, dar in condițiile impuse de combaterea pandemiei de Covid-19. La manifestari au participat un numar redus de persoane, in unele localitați și reprezentanți…

- Ieri a fost o zi foarte emoționanta pentru fotbalistul Cristian Daminuța și al soției sale, Madalina. Dominic a fost creștinat intr-o ceremonie restansa, dar unde fericirea a fost la cote maxime.

- Totul se pare ca a pornit dupa ce "Prințesa Instagramului" și-a prezentat, in mediul online, noua achiziție de marca, un ceas Rolex, model Cosmograph Daytona, estimat la aproximativ 30.000 de euro. La scurt timp dupa ce s-a falit pe contul ei de socializare cu minunata bijuterie, Cristina…