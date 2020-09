Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, saptamana trecuta, in Bucuresti, Iasi, Cluj, Timis si Suceava, informeaza marti Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- Institutul National de Sanatate Publica a actualizat, vineri, definitiile de caz pentru COVID-19, fiind introdus un nou termen – caz probabil, dar introduce și suspiciunea de infectare la simptome gastro-intestinale, in special la copii sub 16 ani. Definițiile INSP pentru caz suspect, caz probabil,…

- 34,4% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in saptamana 31 august – 6 septembrie in Bucuresti, Bacau, Iasi, Bihor si Prahova, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 31% din totalul deceselor au fost inregistrate in aceeasi perioada…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Arges, Bihor, Buzau, Neamț, Ialomița, Mehedinți si Timis au fost incluse pe lista zonelor de risc. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv de vineri,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a publicat raportul saptamanal (20 – 26 iulie) privind pandemia de coronavirus din Romania. Conform graficului, a fost cea mai grea saptamana pentru Romania, de cand a inceput pandemia.