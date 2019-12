Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas puțin pana la trecerea dintre ani. Anul Nou se apropie cu pași repezi, iar momentul trebuie celebrat așa cum se cuvine de romani, cu petreceri și concerte in aer liber pe masura. Concertul de Revelion organizat in fiecare an de Primaria Capitalei este cea mai mare petrecere in aer liber…

- In zona Pietei Constitutiei se vor aplica restrictii rutiere incepand de marti, 31 decembrie, de la ora 13,00, pana miercuri, 1 ianuarie, ora 6,00, avand in vedere organizarea de catre Primaria Capitalei, prin Centrul Cultural ARCUB a petrecerii "Revelion 2020.

- Hiturile anilor ’80-’90 vor fi live la cea mai mare petrecere dintre ani din Bucuresti – „Revelion 2020. Disco Night Fever” - organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB. Printre artistii care vor urca marti, 31 decembrie, de la ora 17:30 , pe scena din Piata Constitutiei se numara O-Zone, Haddaway…

- Surpriza de proportii pentru fanii O-Zone. Trupa se va reuni, insa doar pentru un concert. In noaptea de Revelion, Dan Balan, Arsenie Todiras si Radu Sirbu, vor interpreta celebrele hituri pe scena din Piata Constitutiei din Bucuresti.

- Haddaway, O-Zone si Milli Vanilli Experience vor urca pe scena „Revelion 2020. Disco Night Fever” din Piata Constitutiei, a anuntat marti Primaria Capitalei prin Arcub, scrie news.ro.Evenimentul din noaptea de 31 decembrie va dura peste sase ore, in care vor canta live artisti internationali…