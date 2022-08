Stiri pe aceeasi tema

Un sondaj de opinie realizat de CURS in București, in perioada 5-17 august, indica faptul ca locuitorii Capitalei sunt mulțumiți de primarii de sectoare, insa nu apreciaza activitatea primarului general Nicușor Dan.

Locuitorii din centrul Bucurestiului vor putea cumpara un abonament ieftin pentru parcarile municipalitatii, dar nu vor avea un loc garantat, a spus primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, la Digi 24. Aceasta in contextul in care, viceprimarul Stelian Bujduveanu a spus saptamana trecuta ca rezidentii…

- "Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna" Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. FOTO: Catalin Radu/RRA. Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna - a dat asigurari primarul general, Nicușor Dan, care a verificat astazi un…

Un sondaj CURS de tip omnibus ne arata care sunt personalitațile politice in care romanii au cea mai mare incredere. Surpriza este furnizata de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Un sondaj de opinie realizat de CURS in perioada 7 - 17 iunie, la nivelul Municipiului București, prezentat astazi la Antena 3, il situeaza pe președintele Klaus Iohannis pe locul opt in topul increderii in personalitațile politice, sub liderii PSD, PNL ș

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a facut, marti, un apel la donarea de sange. Primarul anunta, de asemenea, ca va ajunge la Bucuresti Caravana mobila a Campaniei Blood Network, iar cei care vor dona sange in perioada 18 – 19 iunie vor primi bilete la Untold sau Neversea.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca avariile din reteaua de termoficare nu vor mai constitui o problema sistemica la sfarsitul mandatului sau. "Daca ne uitam in urma cu 4-5 ani, apa calda era o problema, dar nu asa de intensa cum este acum (...). La sfarsitul acestui mandat, vom…