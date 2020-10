Bucureștenii nu au apă caldă: Peste 500 de imobile afectate din cauza unor avarii Peste 500 de imobile din Capitala sunt afectate de avariile de la rețeaua de termoficare. Imobilele din sectoarele 2, 3, 4 și 6 nu au apa calda din cauza acestor probleme. Conform Termoenergetica, sunt 504 de imobile din sectoarele 2, 3, 4 și 6 care nu au apa calda in aceasta perioada. Sectorul 2 In Sectorul 2 este vorba despre 125 de imobile, dintre care și 6 instituții, afectate de o avarie la rețeaua primara, care ar urma sa fie remediata in cursul nopții de miercuri spre joi. Sunt afectate cladiri din zona Mihai Bravu, str. Ilarie Chendi, str. Pompiliu Manoliu, str. Maior Coravu, str. Vatra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

