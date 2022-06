Vești de ultima ora pentru bucureșteni. Familiile carora li s-au repartizat locuinte sociale in blocul din B-dul Prelungirea Ghencea nr. 322-326, nefinalizat deocamdata, ar putea beneficia de un sprijin financiar cu valori cuprinse intre 1.250 – 1.750 de lei. Un proiect de hotarare in acest sens, initiat de grupul USR, urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de miercuri a Consiliului General al Capitalei. Este vorba despre proiectul pilot “Sprijin pentru locuinta”, iar cuantumul ajutorului financiar acordat ar urma sa fie de 1.250 lei/luna pentru o unitate locativa cu o camera, 1.500 de lei/luna pentru…