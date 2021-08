Forfota mare pe drumurile județului Suceava in aceasta perioada. Mai ales pe DN17 cea mai importanta artera de circulație din județ care leaga municipiul Suceava de municipiul Vatra Dornei. Mașinile se intind pe cozi de kilometri și se merge bara la bara ca pe Valea Prahovei in special in zona Frasin, Gura Humorului, Paltinoasa. Mii […] The post Bucovina mai aglomerata ca Valea Prahovei (foto) first appeared on Suceava News Online .