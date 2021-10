Stiri pe aceeasi tema

- Muzicienii Bryan Adams și Jon Bon Jovi sunt nevoiți sa anuleze evenimentele programate din cauza testarii pozitive la Covid-19. Potrivit Variety, Adams urma sa apara la ceremonia de admitere a Tinei Turner in Rock and Roll Hall of Fame. El urma sa interpreteze un potpuriu de melodii, inclusiv „It’s…

- Potrivit Variety , Adams a renunțat in ultimul moment la un show. Artistul urma sa cante la ceremonia de introducere a Tinei Turner in Rock and Roll Hall of Fame, inclusiv duetul cu aceasta, ”It’s Only Love”, de pe albumul din 1984, ”Reckless”.Un reprezentant al muzicianului a transmis ca este vaccinat…

- Muzicienii Bryan Adams și Jon Bon Jovi sunt nevoiți sa anuleze evenimentele programate din cauza testarii pozitive la Covid-19. Potrivit Variety, Adams urma sa apara la ceremonia de admitere a Tinei Turner in...

- Muzicienii Jon Bon Jovi, 59 de ani, si Bryan Adams, 61 de ani, au fost nevoiți sa-și anuleze toate aparițiile publice programate zilele acestea, dupa ce au fost testați pozitiv la coronavirus. Reprezentanți ai celor doi artiști au anunțat ca ei sunt vaccinați impotriva virusului și se simt bine, potrivit…

- ​Muzicienii Jon Bon Jovi si Bryan Adams au fost diagnosticati cu Covid-19, astfel ca si-au anulat aparitiile publice programate zilele acestea, relateaza News.ro. Bryan Adams urma sa cânte sâmbata seara împreuna cu Christina Aguilera, Mickey Guyton si H.E.R. la gala Rock and…

- Muzicienii Jon Bon Jovi si Bryan Adams au fost diagnosticati cu Covid-19. Acestia si-au anulat aparitiile publice programate zilele acestea, relateaza News.ro. Bryan Adams urma sa cante sambata seara impreuna cu Christina Aguilera, Mickey Guyton si H.E.R. la gala Rock and Roll Hall of Fame, in semn…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca meciul FC Farul – FCSB, care era programat duminica, a fost amanat deoarece echipa antrenata de Edi Iordanescu nu are 13 jucatori disponibili pentru aceasta partida. “Conducerea LPF impreuna cu reprezentantii FCSB au incercat in cursul ultimelor…

- Partida amicala Romania U21 – Anglia U21, programata vineri, pe stadionul Steaua, nu se va mai disputa, a anunțat FRF. Meciul a fost anulat dupa ce in delegatia englezilor au fost depistate doua cazuri pozitive la testarea Covid-19 premergatoare deplasarii in Romania. Echipa Under 21 mai are o partida…