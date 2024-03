Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Țociu a trecut printr-o schimbare uriașa dupa aventura din America Express. Tanarul a participat la cel mai dur realiy show din Romania alaturi de tatal ei, Romica Țociu. Iata cate kilograme a slabit fiul actorului.

- Actorul canadian Keanu Reeves și-a surprins fanii cu o schimbare radicala de „look”, el alegand sa renunțe la pletele cu care este cunoscut de ani de zile in favoarea unei tunsori scurte, relateaza revista People.

- In fiecare zi il vedem pe micile ecrane atunci cand ne aduce cele mai noi știri. Mihai Dedu a trecut printr-o schimbare radicala și a slabit 40 de kilograme, dar s-a luptat cu o boala grea. Ce problema de sanatate are Mihai Dedu Prezentatorul TV este unul dintre cei mai cunoscuți și are o cariera lunga…

- Irina Fodor, in varsta de 35 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine, in care apare total schimbata. Vedeta și-a schimbat look-ul, iar unii internauti aproape ca nu au recunoscut-o.Irina Fodor, prezentatoarea emisiunilor „America Express" și "Chefi la Cuțite"…

- Loredana Groza a vizitat salonul de infrumusețare și și-a facut o schimbare radicala de look. Artista le-a aratat fanilor ei de pe rețelele de socializare la ce schimbare a apelat de curand. Iata cum arata celebra cantareața cu parul roz!

- Schimbare radicala a vremii incepand cu aceasta seara. Meteoorologii au emis o informare meteorologica valabila pentru perioada 24 ianuarie, ora 16 – 26 ianuarie, ora 10.00. Potrivit ANM, ne așteptam la intensificari ale vantului, precipitații mixte și polei in zonele joase, predominant ninsori la munte.…

- Andreea Marin a luat o decizie radicala in urma cu ceva timp și a decis sa scape de cateva kilograme in plus. Acum nu doar ca arata superb, dar pare ca a descoperit elixirul tinereții. Iata cum a reacționat Violeta atunci cand cineva a crezut ca ea și mama ei sunt surori!

- Bianca Dragușanu este pregatita sa faca o schimbare radicala! Vedeta și-a topit acidul hialuronic din buze și a marturisit ca nu mai este pe deplin mulțumita de felul in care arata. Din acest motiv, și-a facut curaj și a mers la medicul estetician. Iata ce intervenții mai urmeaza sa faca!