"Frauda de sute de milioane de euro de la City Insurance reprezinta cel mai mare tun din ultimii 20 de ani din piata financiara! Populatia inca nu intelege dimensiunea acestei fraude si modul in care va fi afectata. – Vasile Stefanescu, presedinte COTAR. Frauda de la City Insurance nu putea sa existe daca Autoritatea de […]