- Asociatia The Royal Parks, care se ocupa de administrarea parcurilor regale din Londra, i-a indemnat pe britanicii care deplang moartea Elisabetei a II-a sa nu aduca ursuleti de plus, baloane sau sa aprinda lumanari printre omagiile florale dedicate reginei, relateaza agențiile de știri DPA și PA Media,…

- Charles al III lea este proclamat oficial ca nou rege sambata, la Palatul St James din Londra, de catre Consiliul de Ascensiune, un organism ceremonial istoric care se reuneste pentru a desemna pe fiecare dintre noii monarhi ai Regatului Unit, informeaza Agerpres.roMii de oameni s au adunat in fata…

- Imagini emoționante de la Londra. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham pentru a-i aduce omagii reginei celui mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii. Mulțimile adunate la Palatul Buckingham și la Castelul Windsor au izbucnit in lacrimi cand s-a anunțat moartea reginei.

- Un dublu curcubeu a aparut deasupra Palatului Buckingham din Londra, joi, cu puțin timp inainte de a fi anunțata moartea Reginei Elisabeta a II-a, suveranul care a domnit timp de 70 de ani. Charles este noul Rege al Marii Britanii, relateaza people.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vestea ca Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața a adus multa tristețe in Marea Britanie și nu numai. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra, relateaza Reuters. Oamenii inlacrimați au „God Save the Queen”, dupa ce s-a aflat ca Regina Elisabeta a murit. Imagini cu mulțimea…

- Regina Elisabeta a II-a a murit joi, in castelul Balmoral din Scoția, la 96 de ani. Este cel mai longeviv monarh britanic, suverana aniversand in acest an 70 de ani de domnie, Jubileul de Platina.

- Aflat in capitala Regatului, jurnalistul GSP Vlad Nedelea transmite din metropola unde starea de sanatate a Reginei Elisabeta a devenit, in doar cateva ore, motiv de ingrijorare publica, vizibila cu ochiul liber. Indiferent de preferințele lor politice, de credințe și alte diferențe de opțiuni, majoritatea…

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…