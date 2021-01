Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Macron, 67 de ani, a fost testata pozitiv cu o zi inainte de Craciun, in timp ce cuplul prezidential isi petrecea vacanta la Bregancon, in sudul Frantei, la o saptamana dupa ce sotul ei, care s-a plasat in izolare, a contactat virusul.In prezent ea este total restabilita, potrivit cabinetului…

- Testat pozitiv pentru Covid-19 joi, președintele francez Emmanuel Macron se va autoizola timp de șapte zile , precum și mai multe personalitați europene, precum șeful guvernului spaniol sau președintele Consiliului European pe care l-a intalnit saptamana aceasta, perturband ordinea de zi a intalnirilor…

- Prima doamna a Franței, Brigitte Macron, a fost testata negativ pentru noul coronavirus, potrivit Le Figaro. Palatul Elysee a anunțat joi ca președintele francez Emmanuel Macron are Covid-19. Brigitte Macron a facut joi dimineața un test PCR, al carui rezultat este negativ. Ea va fi retestata…

- Premierul croat Andrej Plenkovic a intrat intr-o perioada de carantina de zece zile dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv pentru COVID-19, conform unui anunt facut sambata de purtatorul de cuvant al guvernului de la Zagreb, informeaza dpa si Reuters. "Premierul Plenkovic a fost testat sambata…

- Prima doamna a Frantei, Brigitte Macron, se va autoizola timp de sapte zile, dupa ce a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv la coronavirus, a comunicat luni presedintia franceza. „Brigitte Macron s-a aflat in contact joi 15 octombrie cu o persoana care a fost testata pozitiv la COVID-19 luni”,…