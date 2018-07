Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson si-a dat demisia din functia de ministru de Externe al Marii Britanii, devenind astfel al treilea ministru in ultimele 24 de ore care paraseste guvernul pentru a nu sustine planul prim-ministrului Theresa May privind Brexitul, scrie The Guardian. Un purtator de cuvant al guvernului a declarat:…

- Ingrijorarile sunt din ce in ce mai numeroase in ceea ce priveste o posibila iesire a Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 fara un acord de retragere, in primul rand din cauza problemei spinoase a Irlandei de Nord si a modalitatii de evitare a controalelor la frontiera intre aceasta provincie…

- Campania „People’s Vote”, dusa de cateva grupuri pro-UE, are ca scop asigurarea existentei unui scrutin final „ca sa ne putem hotari daca o decizie care ne va afecta vietile timp de mai multe generatii va face tara mai buna sau mai rea”. Un sondaj realizat saptamana aceasta a relevat ca 48%…

- Liderii europeni vor sublinia necesitatea ca UE sa se pregateasca pentru "toate rezultatele posibile" la finalul negocierilor asupra retragerii Marii Britanii din Uniune, inclusiv pentru lipsa unui acord, potrivit unui proiect de concluzii pentru viitorul summit european, consultat miercuri de AFP,…

- Campania pentru un al doilea referendum privind Brexitul va incepe „in urmatoarele zile”, conform lui George Soros, scrie Politico.Vorbind la un eveniment organizat de Consiliul European pentru Relatiile Externe in Paris, Soros a descris Brexitul ca un exemplu de „dezintegrare teritoriala”,…

- Comisia Electorala britanica a amendat cu 70.000 de lire sterline Leave.EU, una din principalele campanii care au sustinut la referendumul din 2016 iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit vineri Reuters si BBC News. Leave.EU a fost amendata pentru multiple incalcari ale legii electorale,…

- Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru ieșirea Marii Britanii din UE, a declarat ca tratatul pentru Brexit este finalizat in proporție de 75%. Printre subiectele inca nerezolvate este gestionarea frontierei dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord.…