Brexit: Fără acord între Londra şi UE după o nouă rundă de negocieri privind Irlanda de Nord Negociatorii britanici si europeni nu au reusit vineri sa ajunga la un acord asupra implementarii protocolului nord-irlandez prevazut în acordul de Brexit, a indicat Londra, anuntând o noua runda de discutii saptamâna viitoare, noteaza AFP.

Londra cere o renegociere în profunzime a protocolului nord-irlandez încheiat în cadrul Brexit-ului, care mentine provincia britanica de facto în piata unica europeana. Bruxellesul refuza, propunând doar ajustari, iar discutiile purtate în ultimele saptamâni ramân în impas.

