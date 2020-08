"Umbla vorba ca este cu o femeie din Ucraina și i-ar fi pus ea ceva in pahar. El nu bea și nu fuma, așa spun fetele… Era platitor și el la porcușori (prostituate, n.r.), de obicei chema foarte des. Și, de obicei, cate doua", au declarat surse pentru cancan.ro . Astfel, aceleași surse arata ca milionarul Dinescu ar fi fost ucis chiar de iubita lui, o tanara ucraineanca, care i-ar fi pus o substanța toxica in bautura. Pe 8 august, in urma cu numai o saptamana, Constantin Dinescu se distra intr-un club de fițe din Mamaia. Dinescu a fost unul dintre cei mai excentrici milionari romani, colectionand…