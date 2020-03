Stiri pe aceeasi tema

- In prezent avem 29 de cazuri suspecte de coronavirus de tip nou.Distribuția pe varste:0-9 ani - un caz10-19 ani - 2 20-29 ani - 330-39 ani - 540 - 49 ani - 450-59 ani - 560-69 ani - 9Din numarul total de persoane infectate, 15 cazuri sunt de import: Italia, Franța, Marea Britanie,

- Lumea se pregateste pentru ce este mai rau. Milioanele de migranti dinspre Orientul care se autodistruge spre Occidentul amenintat de Coronavirus, fenomenul BREXIT care ar putea fi contagios, criza fortei de munca, poluarea, incalzirea globala, ca si tot mai desele crize politice, pun omenirea intr-o…

- Barbatul din Maramureș, confirmat cu noul COVID-19, a venit cu mașina din Italia, in Romania, dupa ce a trecut prin camera de garda din Italia, deoarece s-a simțit rau, a declarat, vineri, la „Tuca Show”, directorul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel.Streinu-Cercel a spus ca…

- Directorul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, vineri, la „Tuca Show” ca femeia confirmata cu noul COVID-19 a plecat racita din Romania.„E in urma unei vizite scurte, dar o persoana care a plecat racita din Romania. Fiind racita mucoasele erau deschise și faptul…

- Cu toate acestea, medicii avertizeaza ca vindecarea, in cazul celor infectați, dureaza aproape o luna, dar in cazul unei imunitați scazute, virusul se poate reactiva. Explicațiile au fost date de medicul Adrian Streinu Cercel, invitat joi seara la Romania 9 de la TVR1.

- Noul coronavirus risca sa provoace o pandemie, contaminand deja 82.419 persoane la nivel mondial, dintre care 2.808 nu au mai putut fi salvate. Primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Europa au fost semnalate la sfarsitul lui ianuarie, in Franta si in Marea Britanie. Intre timp, noul coronavirus…