BREAKING NEWS Mărturie-șoc despre Spitalul din Sibiu: „Se omoară” Un fost angajat al Spitalului Clinic Județean de Urgența, din secția de Terapie Intensiva, a povestit, sub protecția anonimatului, ca in ATI au fost omorați oameni in stare grava, cu COVID-19, și ca el insuși a ucis. Fostul angajat de la Terapie Intensiva COVID, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu, a relatat, pentru publicația locala Turnu Sfatului , ca pacienți in stare grava cu COVID-19 au fost legați de maini și de picioare, ignorați de cadrele medicale, sedați, astfel ca au murit sufocați. „Da, oamenii se omoara. Și eu am omorat oameni, pentru ca am lucrat acolo. Chiar daca… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

