- Conform legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data. In 11 iunie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca i-a trimis presedintelui…

- Procurorii reuniti in Adunarea Generala a DIICOT au decis luni sa trimita o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care solicita respingerea numirii lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor, procurorii de…

