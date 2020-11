Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, Liliana Coldea, a demisionat. „Astazi, 18 noiembrie 2020, la ora 12:52, a fost inregistrata demisia cu nr.19002/18.11.2020 a doamnei dr. Coldea Liliana din funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu, din motive…

- ​Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca este inacceptabil ca sanatatea si viata pacientilor sa fie puse în pericol din cauza deficientelor de management de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si cere din nou demisia directorului Liliana Coldea. "Am cerut, saptamâna…

- Orașul Sibiu și localitațile din imprejurimi ar putea intra in carantina, in condițiile in care rata de infectare a ajuns vineri la 7,78 la mia de locuitori, cea mai mare din țara. La aceasta ora este in desfașurare o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in care se va lua aceasta…

- Liderul PSD Sibiu, consilierul județean Bogdan Trif, vrea convocarea de urgența a unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean, in care directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, medicul Liliana Coldea, sa explice modul in care gestioneaza cazurile de coronavirus. “In contextul actual, in…

- Medicul șef al UPU Sibiu, Bogdan Csillag, a demisionat, joi, din funcție, in locul sau conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu urmand sa numeasca un alt șef care sa conduca UPU in perioada pandemiei de COVID-19, relateaza Mediafax.Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgența…

- Medicul sef al Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, unde sunt tratati cei mai multi pacienti cu COVID-19, a demisionat, a declarat, joi, pentru Agerpres, directorul unitații sanitare, Liliana Coldea."E inregistrata (demisia - n.r.) ieri. (...) Astazi o…

- Sibiul intra in scenariul ROSU. Toate cursurile se vor muta in online, iar masca devine obligatorie "La nivelul UAT Sibiu (Municipiul Sibiu), UAT Selimbar (Sat Selimbar si Sat Vestem) si UAT Arpasu de Jos (Sat Arpasu de Jos), incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare…