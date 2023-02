Stiri pe aceeasi tema

- Un important expert in OZN-uri a avertizat ca extratereștrii „nu vin cu ganduri de pace”, dupa ce și-a petrecut 45 de ani investigand potențialele apariții extraterestre. Malcolm Robinson a scris zece carți despre extratereștri și a descris modul in care ei arata. Unul dintre cei mai importanți specialiști…

- Angajatii britanici ai companiei organizeaza miercuri prima greva din Marea Britanie. Ei cer salarii mai mari si se plang de conditiile impuse de sefi la locul de munca. Aproximativ 300 de angajati au iesit in strada la depozitul Amazon din Coventry, a anuntat sindicatul GMB. Ei sunt nemultumiti de…

- In ultimul an, prețul oului a crescut vertiginos in intreaga lume! In Statele Unite prețul a depașit cu mult creșterea altor produse alimentare, urcand cu aproape 60% in cele 12 luni, comparativ cu anul precedent. In Japonia, prețurile au atins un nivel record, noteaza CNN. In Noua Zeelanda, care consuma…

- Un celebru lanț de restaurante a avut nevoie de o super campanie pentru a atrage atenția publicului asupra noului sortiment de pizza. Cum altfel decat prin doborarea unui record mondial? Poate chiar pentru cea mai mare pizza din lume. Ca sa va faceți o idee, pizza asta uriașa are aproximativ 1200 de…

- FOTO: Conacul Zalanyi din Alba, scos la vanzare la prețul unui apartament. Cum arata domeniul, incremenit in timp Un conac din Alba a fost scos la vanzare de Sotheby’s International Realty la prețul de 64.000 de euro. Proprietatea se afla la Roșia de Secaș și dateaza de la jumatatea secolului XIX. …

- FOTO| Cladirea fostului liceu din Abrud scoasa la vanzare: Care este prețul cerut de proprietar FOTO| Cladirea fostului liceu din Abrud scoasa la vanzare: Care este prețul cerut de proprietar Cladirea fostului liceu „Horea, Cloșca și Crișa” din Abrud și terenul aferent au fost scoase la vanzare de catre…

- Casa unde parintele Arsenie Boca a copilarit a fost scoasa de vanzare de o agenție imobiliara din Cluj-Napoca. Locuința se afla pe un teren de 8,5 hectare, in satul Vața de Sus, județul Hunedoara. Iata care este prețul cu care se vinde casa sfanta!

- Cum arata casa in care au locuit Shakira și Pique pana la desparțire Shakira și Gerard Pique s-au desparțit dupa o relație care a durat 11 ani. Cei doi au ajuns la o ințelegere in ceea ce privește custodia copiilor pe care ii au impreuna. Deși Pique va petrece perioade din an alaturi de copii, Shakira…