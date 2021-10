Brazilia revine la inflația cu două cifre (10,25%) Brazilia a revenit în septembrie la inflația de doua cifre pentru prima data din 2016, luna în care a înregistrat cea mai grava creștere a prețurilor din ultimii 27 de ani, vești proaste pentru cei mai saraci, dar și pentru guvernul Bolsonaro, potrivit AFP.

Inflația nu fusese cu doua cifre în Brazilia din februarie 2016, când a crescut la 10,36%, sub un guvern de stânga, cel al președintei Dilma Rousseff, care i-a succedat lui Lula.

Aceasta creștere a fost înregistrata dupa ce creșterea prețurilor a ajuns la 1,16%, cea mai mare rata din 1994. Creșterea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

