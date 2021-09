Brazilia: Popularitatea preşedintelui Bolsonaro a ajuns la cel mai scăzut nivel Popularitatea presedintelui Jair Bolsonaro a atins cel mai scazut nivel din cei aproape trei ani de mandat, ajungand la 22%, potrivit rezultatelor unui sondaj al institutului Datafolha, date publicitatii joi, transmite AFP. Astfel, doar 22% din cei chestionati considera activitatea presedintelui de extrema dreapta drept buna sau foarte buna, fata de 24% in luna iulie, potrivit acestui prim sondaj publicat dupa manifestatiile de amploare din 7 septembrie, incurajate de presedintele Bolsonaro, care a dorit sa isi mobilizeze sustinatorii. Procentul de opinii nefavorabile a crescut la 53%, fata de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea presedintelui Joe Biden a scazut cu 7 puncte procentuale si a ajuns la cel mai mic nivel din acest an, dupa ce guvernul afgan sustinut de SUA a pierdut puterea in urma intrarii talibanilor in Kabul, indica un sondaj Reuters/Ipsos. Sondajul national, realizat luni, arata ca 46% dintre americanii…

- Popularitatea presedintelui Joe Biden este in scadere, americanii contestand in principal modul in care el a gestionat pandemia si situatia economica, potrivit unui sondaj The Associated Press - NORC Center for Public Affairs Research.

- Popularitatea presedintelui Joe Biden a scazut cu 7 puncte procentuale si a ajuns la cel mai scazut nivel din acest an dupa ce guvernul afgan sprijinit de SUA a pierdut puterea in favoarea talibanilor in cursul weekendului, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos publicat marti seara.

- Popularitatea presedintelui Joe Biden a scazut cu 7 puncte procentuale si a ajuns la cel mai mic nivel din acest an, dupa ce guvernul afgan sustinut de SUA a pierdut puterea in urma intrarii talibanilor in Kabul, indica un sondaj Reuters/Ipsos publicat marti seara. Sondajul national, realizat luni,…

- Protestatarii au luat cu asalt strazile oraselor din intraga Brazilie pentru a cere demiterea presedintelui Jair Bolsonaro. Oamenii s-au saturat de modul in care acesta conduce tara si cer sa fie tras la raspundere, relateaza Reuters.

- Brazilienii au ieșit in strada in mai multe orașe ale țarii, sambata, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, a carui popularitate s-a prabușit dramatic in ultimele saptamani ca urmare a unor scandaluri de corupție și dupa gestionarea dezastruoasa a pandemiei…

- Zeci de mii de brazilieni au iesit sambata in strada, cerand destituirea presedintelui Jair Bolsonaro pentru gestionarea crizei sanitare, in contextul in care bilantul pandemiei depaseste jumatate de milion de morti, potrivit corespondentilor agentiei France Presse, conform AGERPRES. Manifestantii…

- Brazilia va suspenda un contract de 324 milioane de dolari pentru achizitia de vaccin anti-COVID-19 din India, a anuntat Ministerul Sanatatii, dand curs recomandarii Curtii de Conturi (CGU), un caz care l-a atras pe presedintele Jair Bolsonaro in acuzatii de nereguli, transmite miercuri Reuters.…