- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat ca nu reuseste sa ucida "cancerul" reprezentat de ONG-urile ecologiste, denuntand un complot international care il acuza ca este responsabil de incendiile de padure din Amazonia, relateaza AFP. "Stiti ca ONG-urile nu au un cuvant de spus pentru mine.…

- Dan Barna a anunțat, duminica, ca parlamentarii USR-PLUS nu vor participa la votul moțiunii. „Tentativa PSD de a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen e o dovada de iresponsabilitate pe care nu intenționam sa o incurajam in niciun fel”, a scris Dan Barna pe pagina personala…

- Guvernul Orban are zilele numarate. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban se va vota la sfarșitul acestei luni. „Moțiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!!!”,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca nu-i inspira deloc incredere „pseudo-soluțiile pe care președintele și guvernul le propun”, pentru noul an școlar, spunand: „Ma gandesc serios daca Tudor, baiatul meu cel mic, ar trebui sa mearga in clasa pregatitoare sau sa mai așteptam”. Tariceanu propune…

- Liderul PSD afirma ca, daca Romania va primi suma de aproape 80 de miliarde de euro, de la Uniunea Europeana, atunci Guvernul poate folosi banii de la buget pentru majorarile decise de social-democrati. "Daca ar fi sa dam crezare anunțului triumfalist al președintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul…

- „Iohannis vindea tarii iluzii de pe terenul de golf, dar in realitate, Orban si Citu ingropasera economia. Ei s-au imbogatit pe trei vieti, noi vom plati trei generatii!”, a scris Marcel Ciolacu, marti, pe Facebook. El face o trecere in revista a sumelor pe care le pierde statul roman de la instalarea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu afirma ca Guvernul PNL preia in Planul National de Relansare Economica masuri incluse in programul de guvernare al PSD, scrie News.ro „Iohannis reevalueaza marile investitii ale PSD pe modelul Basescu. Sunt bune de numit liberale si puse in Planul National de Relansare Economica!…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o ancheta de amploare a DNA in interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Constanța cu liderii PSD, ca Direcția Naționala Anticorupție a cerut documente de la partid legate de datoriile…