Brazilia: Bilanţul inundaţiilor catastrofale a urcat la 94 de morţi Cel putin 94 de persoane au murit si 35 sunt date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate de cele mai grave ploi inregistrate in orasul turistic brazilian Petropolis - aflat in apropierea metropolei Rio de Janeiro - in aproape un secol, au anuntat Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

