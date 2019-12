Stiri pe aceeasi tema

- Vineri a avut loc, probabil, cea mai importanta dezbatere publica din acest an din Brasov: situatia poluarii din Brasov. S-a plecat de la „Brasovul pute” si s-a ajuns pana la transportul public. Ceea ce nu a fost deloc rau, pentru ca cele cateva zeci de persoane prezente au aflat „de la sursa” informatii…

- De aproape trei ani, mulți dintre locuitorii Brașovului reclama un miros neplacut, care se simte, uneori, neintrerupt timp de saptamani. Localnicii dau vina pe groapa de gunoi de langa oraș, manageriata de firma Fin-Eco SA, iar aceasta arunca responsabilitatea la fermele de animale din apropiere, care…

- O statistica ingrijoratoare furnizaa de Ministerul Sanatii, ca urmare a unei solicitari formulate de deputatul Florin Roman, indica cresterea cazurilor de cancer in ultimii ani, in Alba, respectiv in municipiul Sebes.

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat vineri, in timpul ședinței de plen a Consiliului Local Brașov, ca a avut mai multe discuții cu specialiștii, privind reamenajarea Garii Brașov. Edilul a precizat ca a discutat acest subiect cu reprezentanții Regionalei CFR Brașov și in urma cu…

- Liberalul Aurelian Cotinescu a reluat tema poluarii atmosferice excesive generata de nere-spectarea procesului tehnologic la Combinatul de Oteluri Speciale, scotand in evidenta faptul ca o amenda contraventionala aplicata de Garda de Mediu nu imbunatateste cu nimic situatia. „Garda de Mediu a fost la…

- „O amenda nu tine loc de sanatatea populatiei” Presedintele PNL Targoviste, Aurelian Cotinescu ii solicita primarului municipiului Targoviste, Cristian Daniel Post-ul PNL Targoviste: „Cerem Primariei Targoviste si Garzii de Mediu… sa dea un raport in privinta calitatii aerului pe care-l respiram” apare…

- Un dispozitiv care masoara calitatea aerului, instalat pe cladirea Primariei Codlea, arata ca aerul din oras pune in pericol sanatatea oamenilor. Primarul municipiului Codlea a cumparat un instrument care masoara calitatea aerului, pe care l-a instalat pe cladirea Primariei, iar rezultatele sunt ingrijoratoare.…