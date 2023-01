Braşov – Focar de gripă aviară diagnosticat la o fermă de curcani din Codlea ”Astazi, 27 ianuarie, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta virusului gripei aviare H5N1 in probele prelevate de la o ferma de curcani, cu un efectiv de 65.626 de capete, din exploatatia comerciala de pasari BRAVCOD SRL – F2, de pe platforma zootehnica din localitatea Codlea, judetul Brasov. Din data 26 ianuarie, imediat de la anuntarea suspiciunii, a fost activata Unitatea Operationala Locala din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov, care a intreprins primele masuri pentru izolarea focarului. Totodata, s-a activat Centrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

