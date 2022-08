Doi barbati au fost condamnati definitiv de Curtea de Apel Brasov la inchisoare cu executare intr-un dosar in care au fost trimisi in judecata pentru trafic de droguri de mare risc, ucidere din culpa si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, anchetatorii stabilind ca un tanar a murit dupa ce a consumat substante achizitionate de la unul dintre inculpati. Conform unor comunicate emise, vineri, de DIICOT si IGPR, Curtea de Apel Brasov a admis apelul formulat de procurorii DIICOT Brasov impotriva sentintei penale pronuntate de Tribunalul Brasov in acest dosar,…