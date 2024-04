O persoană posibil încarcerată în urma unui accident la Radna

În urmă cu puțin timp a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un camion și un autoturism. Evenimentul rutier a avut... The post O persoană posibil încarcerată în urma unui accident la Radna appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]