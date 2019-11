Stiri pe aceeasi tema

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a intervenit, in cursul noptii de miercuri spre joi (30/31 octombrie 2019), cu utilajele proprii, pentru deszapezirea mai multor tronsoane de drumuri nationale din judetele Sibiu, Brasov si Harghita, pe Transfagarasan actiunea de curatare a…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a intervenit, in cursul noptii de miercuri spre joi, cu utilajele proprii, pentru deszapezirea mai multor tronsoane de drumuri nationale din judetele Sibiu, Brasov si Harghita, pe Transfagarasan actiunea de curatare a zapezii continuand si in…

- Lucrarile incepute in luna mai a acestui an, la capatul de autostrada Rașnov – Cristian (segment al autostrazii Brașov – Comarnic) au intrat in etapa de asfaltare a porțiunilor pe care a fost așternut ultimul strat de balast stabilizat. Vineri, a inceput asfaltarea tronsonului de autostrada, ce va…

- In perioada urmatoare lucrarile de reabilitare de pe DN13E, intre localitațile brașovene Feldioara și Haghig, se vor incheia. Zilele acestea drumarii au turnat mixtura asfaltica intre localitațile Feldioara și Haghig, astfel ca in cateva zile șoferii vor putea circula in condiții normale, anunța reprezentanții…

- In urma precipitațiilor sub forma de lapovița și ninsoare, cazute in weekend, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au scos utilajele de iarna și au impraștiat material antiderapant pe doua drumuri naționale. Primul utilaj de deszapezire a fost prezent la datorie, inca…

- Veste buna pentru șoferi. Fara blocaje și restricții pe DN73A. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a terminat lucrarile de modernizare pe tronsonul de 16 kilometri situat intre Predeal și Rașnov. Acestea au durat doua luni, timp in care a fost așternut un covor asfaltic nou, refacute marcajele…

- Pe langa asfaltarea unor drumuri, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov lucreaza in aceasta perioada si la montarea unor elemente de siguranta. Astfel, ieri, au fost montate parapete pe DN10, la limita dintre judetele Brasov si Covasna. Reprezentantii directiei au declarat ca scopul…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca au fost terminate lucrarile de așternere a covorului asfaltic pe DN13 in județul Brașov, in zona Padurea Bogații, pe o lungime totala de 14 km. Au fost refacute inclusiv marcajele rutiere și o parte din parapetele de siguranța pentru condiții…