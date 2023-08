Stiri pe aceeasi tema

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD și mana dreapta a premierului Marcel Ciolacu, este veriga care face legatura politica intre familia Doldurea din Caracal, cea care deține stația GPL care a explodat in Crevedia, și instituțiile statului cu atribuții directe in aceasta industrie, relateaza defapt.ro.…

- Tatal și fiul Doldulea ”s-ar trage” din dinastia domnitorilor feudali ai familiei Basarabilor. Doldulea tatal se vede unchi al veievodului Constantin Brancoveanu, iar Doldulea fiul, nepot al lui Neagoe Basarab. Despre primarul PSD din Caracal și fiul acestuia am aflat multe dupa explozia din Crevedia.…

- Figura primarului PSD Ion Dordulea apare, alaturi de cea a fiului sau, Ionuț Doldurea – patronul stației ilegale de GPL unde au avut loc explozii puternice sambata in Crevedia - intr-un tablou cu dinastia domnitorilor feudali ai familiei Basarabilor, care ii include pe Neagoe Basarab și Constantin Brancoveanu.…

- Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei susțin ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa faca acest lucru. Comunicatul este semnat…

- Scandalurile se țin lanț pentru Ciolacu dupa numirea lui Ponta in funcția de consilier al sau. Se pare ca nu doar numirea in funcție a acestuia a atras atenția presei, dar și declarațiile facute in contextul arșilor de la Crevedia. Atat Catalin Drula, președintele USR, cat și Dacian Cioloș, președintele…

- Firma care deține stația GPL, unde s-a produs explozia din Crevedia, și care ii aparține lui Ionut Daniel Doldurea, fiului primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea, are in ultimii 5 ani contracte de peste 1,6 milioane lei, prin achiziție directa, cu primariile ale comunelor conduse in principal de primari…

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate,…

- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…