- Autoritațile dau detalii despre decesul numarul 400 din cauza coronavirusului: un om al strazii din Galați, cu multe probleme de sanatate. Femeia de 62 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a...

- Cu ocazia sarbatorilor de Paște, Kaufland Romania anunța programul de funcționare al magazinelor din intreaga țara. Astfel, in perioada 16.04.2020 – 20.04.2020, hypermarketurile vor incepe programul in intervalul 06:00 – 08:00, dar vor varia orele de inchidere. – Joi, 16.04 – vineri, 17.04,…

- "Conform Observatorului Prețurilor la nivelul UE, prețul la poarta fermei in Romania este cel mai mic din UE, pentru ouale obținute de la gaini crescute la cuști, categoria L+M, ambalate la cofrag de 30 de oua. Comparativ cu anul 2019, prețul la poarta fermei este același, adica intre 0,28 - 0,30…

- Fermierii susțin ca, in mod surprinzator, au mai multe cereri pentru miei decat anul trecut, deși prețurile au crescut. Carcasa de miel se vinde chiar și 23 de lei pe kilogram, fața de 20 anul trecut, in timp kilogramul in viu este de 12-13 lei.Fermierii sunt uimiti. Zilnic primesc telefoane…

- Un roman care a lucrat o perioada ca sofer si garda de corp pentru Donald Trump se afla de 19 luni in arest in SUA, dupa ce a fost implicat intr-o frauda cu asigurari in Romania.Romanul, care a lucrat o perioada ca sofer si garda de corp a lui Donald Trump, a fost retinut si urma sa fie deportat…

- Frumoasa Misha le-a dat motive de ingrijorare fanilor. De curand, cantareata s-a plans de unele probleme grave de sanatate, cerandu-le chiar ajutorul celor care o urmaresc pe retelele sociale.