- Bradul de Craciun instalat in fata Primariei Arad a devenit tinta a numeroase critici si ironii in mediul online, in ultimele zile, din cauza coroanei rare si a ramurilor ce par uscate. Aradenii susțin ca este cel mai urat brad pus in ultimii 30 de ani in centrul orasului, scrie Agerpres.Numeroase postari…

- Polițiștii din Campeni au recuperat 50 de pomi de Craciun taiați ilegal. Au fost gasiți intr-o anexa ce aparține unui barbat din comuna Arieșeni. A fost intocmit dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 23 noiembrie 2020, in jurul orei 24.00, in urma unor verificari efectuate in teren, polițiștii…

- CHIȘINAU, 23 nov - Sputnik. Au mai ramas doar cateva zile in care se poate vota pentru cele mai bune lucrari, in opinia publicului de pe Internet, in cadrul celei de-a cincea ediții a Concursului Național al Tinerilor Jurnaliști „Perspctiva”. Conform Regulamentului competiției organizate de Agenția…

- Vremea se mai incalzește saptamana viitoare in județul Alba. Temperaturile sunt in urcare, iar vineri sunt anunțate maxime de 20 de grade Celsius. La finalul saptamanii sunt posibile ploi. La munte, valorile maxime vor fi intre 3 și 11 grade la Oașa, respectiv intre 5 și 14 grade la Arieșeni. Va prezentam…

- Primaria Blaj va inființa și va dota cu echipamente un Centru de Inovare și Imaginație Civica (CIIC). Acesta va reprezenta locul in care administrația publica locala, cetațeni și specialiști din mediul economic și universitar se vor putea intalni și discuta despre transformarile urbane și despre provocarile…