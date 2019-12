Stiri pe aceeasi tema

- In Islanda, patria unor texte epice (''saga'') precursoare ale romanului din epoca moderna, nu exista niciun Craciun fara carti sub brad si, in fiecare an, inaintea sarbatorilor de iarna, se celebreaza ''Jolabokaflod'', o traditie care a debutat dupa cel de-Al Doilea…

- Grigore si Mariana de la Mireasa pentru fiul meu urmeaza sa devina parinti in scurt timp, iar asteptarea este una fara egal. Cei doi vor sa-si stranga copilul la piept cat mai repede, iar timpul parca se scurge mai greu ca niciodata.

- Mai sunt doua saptamani pana la Craciun, iar pentru parinti a inceput goana dupa cadouri. Un adevarat cosmar, de multe ori, caci in fata rafturilor doldora cu jucarii, ei trebuie sa le gaseasca pe cele potrivite: sa fie pe placul celor mici, dar si educative, sigure si, desigur la un pret decent.

- Melania Trump a aprins joi seara instalatia de lumini care decoreaza bradul de Craciun din Washington, in cadrul unui eveniment la care prima doamna a Statelor Unite a fost insotita de sotul ei, presedintele Donald Trump, informeaza DPA. Sotii Trump au transmis urari de Craciun spectatorilor prezenti…

- „Brasov, oras din poveste“: Bradul din Piata Sfatului se aprinde pe muzica Unison, a Filarmonicii si a Operei! Municipalitatea a stabilit programul pentru „Brasov, oras din poveste“, cap de lista pentru evenimentul din 1 decembrie, cand se va aprinde bradul din Piata Sfatului si iluminatul…

- Moldovenii sunt in febra pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. In Piata Libertații din centrul orasului Soroca, ieri, a fost instalat Pomul de Craciun. Bradul are o inalțime de 18 metri si a fost adus din satul Soloneț, raionul Soroca. Acesta a costat 12.000 de lei.

- Bradul de Craciun care va fi montat in centrul municipului Suceava, ca in fiecare an , a ajuns joi seara fiind amplasat pe locul obișnuit. El are o inalțime de 17 metri și a fost extras de la Ocolul Silvic Stulpicani. ”Ca in fiecare an, au sosit brazii pe care ii impodobim cu instalații luminoase, […]

- A sosit bradul care le va bucura brașovenilor și turiștilor sarbatorile de iarna! Are 31 de metri si a fost montat azi-noapte in Piata Sfatului! Pomul de Craciun a fost cumparat de la Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt si a costat 36.286 lei Miercuri noaptea a ajuns in Piata…