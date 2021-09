Inspirat de sound-ul icon-ului internațional The Weekend, BoyFlow lanseaza „Un Finde”, un single fresh despre primii fiori ai dragostei și tot ce poți simți atunci cand iubirea te prinde in mrejele ei. Știi momentul acela cand simți ca plutești, iar fluturii din stomac iți dau batai de cap? „Un Finde” reda prin versuri o poveste pasionala ce se infiripa treptat și reușește sa creasca ca un foc arzator in suflet ce nu iți mai da liniște. Compusa de catre BoyFlow și produsa de catre Mint Blue, „Un Finde” este o piesa cu un vibe pozitiv, cu un videoclip regizat de catre Mint Blue Studios in care…