Box – Cupa României Feminin/Patru fete merituoase George Marin Știe toata lumea ca orice competiție se incheie numai dupa ce toate comentariile și-au stins ecourile. Nu putem lasa sa treaca o competiție de nivel național fara a face cateva aprecieri asupra evoluțiilor fetelor care au reprezentat Prahova,dupa ce ieri am prezentat rezultatele tehnice inregistrate. Doua fete din Ploiești au obținu t trofeul oferit caștigatoarelor. Daca de la Livia Botica (CSM) ne așteptam sa incheie victorioasa – și ea nu ne-a inșelat așteptarile, doborandu-și destul de repede adversara – surpriza placuta a venit din partea Valentinei Ionița (CS Petrolul), o fata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

