- PUSL Prahova și-a ales președintele! Marius Constantin, primarul orașului Baicoi, a fost ales, in cadrul unei ședințe ce a avut loc la Ploiești și la care au participat sute de delegați din tot județul."Este o mare onoare sa devin președintele organizației județene a unui partid care iși dorește…

- COMUNICAT DE PRESA Filiala Partidului Umanist Social Liberal Prahova (PUSL) și-a ales conducerea pentru urmatorii doi ani Filiala Prahova a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și-a desemnat, astazi, in cadrul Conferinței de alegeri, conducerea cu care va intra in alegeri. Noua echipa este condusa…

- • 26 de jucatori la primul antrenament al Tricolorului Pe stadionul Eugen Șoriceanu din Breaza a avut loc prima ședința de pregatire din noul an pentru Tricolorul Breaza. Sub comanda lui Marius Vișan, Laurențiu Urdea și Alin Negreanu, au raspuns “prezent” 26 de jucatori, intreaga garnitura ce a finalizat…

- Prin programul Romania Eficienta, derulat de Energy Policy Group și susținut de OMV Petrom, s-a realizat reabilitarea energetica a unor instituții de invațamant cu importanța pentru comunitațile respective. Este vorba despre Corpul C10 al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, Școala…

- V. S. Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a oficiat, sambata dimineața, Sfanta Liturghie la manastirea Ianculești din comuna prahoveana Șoimari, acolo unde a avut loc și slujba de pomenire la doi ani de la trecerea la cele veșnice a ctitorei lacașului de cult, Eleonora Ianculescu. ”Iubiți credincioși,…

- Este alerta de incendiu, in Ploiești! In aceasta dupa-amiaza, pompierii din județul Prahova au intervenit la sediul unei banci din oraș, unde a fost anunțat un incendiu. Iata ce se intampla in aceste momente!

- Parchetul European ancheteaza o frauda de 15 milioane de euro cu fonduri europene, ce vizeaza șase proiecte IT derulate in București, Prahova, Cluj și Ialomița. Zeci de percheziții in mai multe orașe. Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi a anuntat, joi, ca au fost efectuate 38 de perchezitii,…