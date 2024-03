Stiri pe aceeasi tema

- Nicolo Napoli (62 de ani), antrenorul lui FCU Craiova, și Vlad Achim (34), mijlocaș al echipei oltene, au comentat infrangerea cu Petrolul din etapa care a deschis play-out-ul, 0-1. FCU Craiova a cedat la Ploiești dupa golul lui Jair și are acum 7 meciuri consecutive fara victorie, iar per ansamblu…

- Eșecul suferit de Petrolul in ultima runda a sezonului regulat, 1-2 contra lui Sepsi Sf. Gheorghe, a zdruncinat și mai tare lucrurile la Ploiești. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele doua se alatura deja calificatelor…

- Dupa meciul de sambata dupa-amiaza de pe arena Ilie Oana, din Ploiești, dintre FC Petrolul și CFR Cluj, așa cum era firesc, discuțiile in contradictoriu s-au axat pe faza in urma careia Ciprian Deac a inscris in poarta goala, la pasa lui Michael, cel care il busculase pe Papp. Rezultatul final, 2-1…

- Petrolul și CFR Cluj, doua dintre echipele cu pretenții de play-off, au deschis ziua in Superliga. Reporterii GSP au fost prezenți la stadion și va prezinta detalii observate la fața locului, pe stadionul „Ilie Oana”, din Ploiești, in victoria clujenilor cu 2-1. 1. Revenirea lui Adrian Mutu Adrian…

- FC Voluntari, locul 14 din Superliga, a anunțat desparțirea de Ilie Poenaru (47 de ani) și de staff-ul sau. Decizia vine dupa infrangerea suferita in ultima etapa, 1-4 cu CFR Cluj. Ilfovenii au ajuns la patru meciuri la rand fara victorie: 0-1 cu FCU Craiova, 0-1 cu Dinamo, 1-1 cu Oțelul și 1-4 cu CFR…

- Sambata, 20 ianuarie 2024, pe arena Ilie Oana, la Ploiești, FC Petrolul a avut programat derbiul cu Dinamo de la ora 20.00, pe un ger care – vorba colegului de breasla și prietenului Mihai Ioachimescu – nici nu se putea respira bine, daramite juca fotbal. A fost ca și vara cand ești programat, pe aproape…

- Zeci de materiale pirotehnice din diverse categorii au fost depistate pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti inaintea inceperii meciului dintre echipele ACS Petrolul 52 si SC Dinamo 1948, din SuperLiga Romaniei.

- Dupa 2-0 cu Petrolul, Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a avut un discurs dur la adresa rivalei. Finanțatorul oltenilor s-a aratat deranjat de declarațiile date de Florin Pirvu, antrenorul ploieștenilor, care a spus dupa meci ca „Am controlat meciul”. Și i-a dat o replica dura. Adrian Mititelu…