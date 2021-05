Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, susțin marți, 27 aprile, o video conferința la care sunt prezenți toți prefecții județelor din Romania, dar și sefii structurilor teritoriale ale MAI. Sedinta care incepe la ora 12.30 are loc in contextul pregatirilor pentru…

- Ministerul Muncii a modificat modelul cadru al contractului individual de munca și a introdus o noua obligație care ii revine angajatorului: sa informeze salariatul, in momentul angajarii, cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat. Ministrul Muncii Raluca Turcan a precizat,…

- Locuri de munca vacante la nivel national si in reteaua EURES. 13.589 locuri de munca vacante la nivel nationalPotrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM , sunt disponibile 13.589 locuri de…

- Ministerul Sanatații anunța ca va cumpara in acest an 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV. Acestea vor fi folosite pentru imunizarea fetelor cu varste cuprinse intre 11 și 14 ani pentru care parinții sau reprezentanții legali au solicitat, in anii 2019 și 2020, vaccinarea la cabinetele medicilor…

- Deputatul USR PLUS de Alba, BeniaminTodosiu, a susținut, miercuri, in Parlamentul Romaniei, o declarație politica privind eliminarea pensiilor speciale. Parlamentarul a cerut public deputaților și senatorilor ca, indiferent de culoarea politica, sa faca front comun pentru a repara aceasta inechitate…

- Criza sanitara este, intr-adevar, de aproape 1 an, o problema globala, nu doar naționala, insa in Romania, cu Vlad Voiculescu in fruntea Ministerului Sanatații, nu se face absolut nimic pentru combaterea ei. Doar prin acuzarea faptelor din trecut și cu promisiuni viitoare, prezentul nu poate fi mai…

- Peste 50 de tipuri de sporuri primesc bugetarii din șapte domenii din Romania, cel puțin asta reiese dintr-o analiza facuta de fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a facut public un centralizator al sporurilor din domeniul bugetar printre care se afla sistemul de invațamant, sanatate,…

- Persoanele fizice care obtin venituri din profesii liberale pot consulta ghidul fiscal care a fost publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Materialele informative se gasesc in sectiunea Asistenta Contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente si alte materiale…