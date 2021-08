Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit dupa victoria cu Farul, 1-0, despre extrema Claudiu Petrila și a avut un mesaj catre foștii antrenori de la CFR Cluj. Toate detaliile despre CFR Cluj - Farul, AICI Antrenorul a fost intrebat de un posibil interes al turcilor de la Galatasaray pentru…

- Unicul gol al meciului a fost înscris de atacantul croat Gabriel Debeljuh (36), dupa o minge scapata de portarul Marian Aioani. Campioana a mai ratat prin Ciprian Deac (42), Jonathan Rodriguez (45 - bara), Danijel Graovac (45+2), în timp ce echipa antrenata de Gheorghe Hagi a avut…

- LPF a publicat echipa etapei a patra din Liga 1. Mihai Iosif, omul care ”face minuni” la Rapid, a fost desemnat pentru a doua oara in acest sezon antrenorul rundei. Tehnicianul giuleștenilor a mai primit aceasta distincție și la finalul etapei a doua. Din primul 11 al etapei fac parte cate doi jucatori…

- Andrei Miron, insanatoșit recent, va juca alaturi de Vinicius in centrul apararii celor de la FCSB, iar Alexandru Crețu va fi mijlocaș defensiv. Evoluția buna a brazilianului in primul sau meci in roșu și albastru il incurajeaza pe Becali sa spere ca va avea, in sfarșit, o defensiva foarte puternica.…

- Universitatea Craiova a avut parte, luni dupa masa, de o tragere la sorti deloc pe gustul nostru pentru turul al treilea din Conference League. Daca vor trece de albanezii de la Laci, alb-albastrii vor avea o misiune dificila in fata formatiei Anderlecht, una dintre formatiile renumite si cu istorie…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, lotul de 20 de jucatori al selectionatei Romaniei pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Din lista largita de 61 de jucatori, selectionerul Mirel Radoi i-a ales pe urmatorii 20: Portari: Marian Aioani (Farul Constanta),…

- Campioana en titre, CFR Cluj, va intalni nou-promovata FC U Craiova 1948, in prima etapa a sezonului 2021-2022 al Ligii I de fotbal, potrivit tintarului tras la sorti marti de Liga Profesionista de Fotbal. Vicecampioana FCSB va debuta in deplasare cu FC Botosani, in timp ce Universitatea…

- Sepsi Sf. Gheorghe și FCSB au remizat, scor 2-2, și au transformat-o pe CFR Cluj in mare favorita la titlu. Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB, totul AICICFR Cluj este campioana cu o victorie in meciul cu Botoșani de etapa viitoare SAU cu cel puțin o remiza in ultima runda, cu FCSB. CFR Cluj poate caștiga titlul…